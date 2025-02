Knapp 70 Prozent der Autofahrer wechseln demnächst auf Sommerreifen

Die zur Deutsche Tamoil GmbH aus Hamburg gehörende Tankstellenkette HEM hat im Februar eine Befragung von gut 1.000 Personen über 18 Jahren durchgeführt dazu, wie deutsche Autofahrer sich bzw. ihr Fahrzeug auf die Frühjahrssaison vorbereiten. Der Fragenkatalog deckte nicht zuletzt den Themenbereich Reifen ab, wobei sich demnach unter anderem herausgestellt hat, dass für 69 Prozent der Umfrageteilnehmer der Wechsel auf Sommerreifen „ein zentraler Punkt“ ist. Von denjenigen, die im Frühjahr entsprechend umrüsten, sollen 44 Prozent angegeben haben, sich dabei an der Faustregel „O bis O“ – von Oktober bis Ostern Winterreifen, danach Sommerreifen – zu orientieren. Bei der Gelegenheit wird dann meist auch der Zustand der Reifen überprüft, wobei der Umfrage zufolge 84 Prozent beim Wechsel die Profiltiefe der Reifen checken und sie auf mögliche Schäden untersuchen. „Während 58 Prozent den Reifenwechsel in einer Werkstatt vornehmen lassen, packt jeder Dritte (33 Prozent) selbst an und tauscht die Reifen eigenhändig aus“, so ein weiteres Ergebnis der Befragung.