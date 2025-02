Bilstein bietet zahlreiche Onlineschulungen für Werkstattmitarbeiter

Die Automobilbranche steht nicht still – genauso wenig wie die Herausforderungen in freien Werkstätten. Um diesen gewachsen zu sein, bietet die Bilstein Academy im Jahr 2025 ein facettenreiches Weiterbildungsprogramm für Werkstattmitarbeiter an. Mit praxisnahen, virtuellen Schulungen stärkt das Unternehmen die Expertise von Werkstätten und ermöglicht den Teilnehmern, komplexe Fahrwerkssysteme nicht nur zu verstehen, sondern auch wirtschaftlich optimal zu nutzen.

