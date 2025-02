Haupt Racing Team und Eibach schließen Technologiepartnerschaft

Eibach und das Haupt Racing Team (HRT) haben eine technologische Partnerschaft geschlossen. Im Mittelpunkt der Kooperation stehe die Weiterentwicklung der Fahrwerkskomponenten des Ford Mustang GT3. Das Haupt Racing Team mit Sitz in Drees am Nürburgring geht in der Saison 2025 in der DTM, dem ADAC GT Masters, in der Fanatec GT World Challenge Europe sowie in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit dem Ford Mustang GT3 an den Start. Damit kehrt HRT nicht nur Mercedes-AMG den Rücken, bisheriger Partner des Teams, sondern sorgt nach 30 Jahren auch für den Wiedereinstieg von Ford in die DTM – und zwar mit Werksunterstützung. Beide Partner wollen dabei den gegenseitigen Datenaustausch nutzen, um mit den gewonnenen Erkenntnissen die Rennperformance von HRT insgesamt weiter zu optimieren. Stephan Stöcker, Head of Motorsport and Development IAM bei Eibach, betonte dazu: „Die Zusammenarbeit mit so einem erfahrenen Team bietet eine gute Gelegenheit, unsere Produkte unter extremen Einsatz zu testen und die hier gewonnenen Erkenntnisse in andere Produktgruppen zu übernehmen. Der Einsatz des neuen Ford Mustang GT3 motiviert uns zusätzlich, eine erfolgreiche Technologiepartnerschaft zu etablieren und auszubauen.“