Anckaert wird Chief of Product Strategy & Planning bei Goodyear

David Anckaert – bis dato bei Goodyear in der Verantwortung als Vice President der Product Business Unit (PBU) Consumer für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) – hat eine neue Aufgabe bei dem US-amerikanischen Reifenhersteller. Mit sofortiger Wirkung fungiert er dort nunmehr als Chief of Product Strategy & Planning, wobei er in dieser Funktion direkt an Mark Stewart, Präsident und Chief Executive Officer (CEO) des Konzerns, berichtet. Anckaert war im Jahre 2000 ins Unternehmen gekommen und hatte seither verschiedene Positionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing inne, wobei er 2018 zum Vice President Commercial Europe berufen wurde und später dann als Vice President Consumer Replacement Europe fungierte sowie zuletzt eben als Vice President PBU Consumer EMEA. Vor diesem Hintergrund sei er „die ideale Besetzung für die Leitung der Entwicklung des globalen Produkt-, Dienstleistungs- und Lösungsportfolios von Goodyear, um unseren durchgängigen Kundennutzen zu maximieren“, sagt Stewart. Er ist davon überzeugt, dass unter Anckaerts Führung die Produktteams des Herstellers auf der ganzen Welt einen global vernetzten Ansatz verfolgen werden, der „dem Markt Dynamik verleiht und weiße Flecken mit den branchenführenden Produkten von Goodyear füllt“.