Tracer9-Maschinen und YZF-R9 von Yamaha ab Werk auf Bridgestone-Reifen

Mit Blick auf ihre neue YZF-R9 für die Märkte in Japan und Europa hat sich die Yamaha Motor Co. für Bridgestone-Motorradreifen als Erstausrüstung entschieden. Genauer gesagt wird die Maschine ab Werk auf dem „Battlax Racing Street RS11“ des Reifenherstellers rollen. Letzterer liefert darüber hinaus für die Modelle Tracer9, Tracer9 GT und Tracer9 GT+ ebenfalls Reifen zu Yamaha ans Band. Wobei in diesem Fall die Wahl auf das Sporttouringprofil „Battlax Sport Touring T32“ gefallen ist, dessen Nachfolger „Battlax Sport Touring T33“ vor Kurzem erst vorgestellt wurde bzw. bei der Intermot im vergangenen Dezember zu sehen war.