Reiger Suspension rüstet erneut Dakar-Siegerfahrzeug aus – neuer Offroaddämpfer kommt

Bereits zum elften Mal hat ein mit Offroaddämpfern von Reiger Suspension ausgerüstetes Wettbewerbsfahrzeug die Dakar gewonnen. Zum ersten Mal gewann der saudi-arabische Fahrer Yazeed Al Rajhi mit seinem Overdrive Racing Toyota Hilux T1+ (#201; Co-Pilot Timo Gottschalk) die Dakar in der Automobilbewertung, während der seit 2021 zur KW Group zählende Fahrwerkhersteller Reiger Suspension aus den Niederlanden zum elften Mal einen Gesamtsieger ausrüstete. Auf dem zweiten Platz kam das Toyota Gazoo Racing Team (#211, Henk Lategan und Brett Cummings) ins Ziel. Neben dem Doppelsieg positionierten sich in den Top-10 auf den Plätzen vier, sieben, acht und neun weitere Reiger-Suspension-Kundenteams. KW Automotive kündigt neuen Offroaddämpfer für den Straßeneinsatz an.

