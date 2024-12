Yokohama Rubber legt Grundstein zur neuen (Ersatz-)Fabrik in China

Nachdem Yokohama Rubber im Juli den Bau einer neuen Reifenfabrik nahe Hangzhou (Zhejiang-Provinz, China) angekündigt hatte, hat der Hersteller gestern vor Ort den ersten Spatenstich dazu gesetzt. Das Werk soll mit der ersten Ausbaustufe Produktionskapazitäten von neun Millionen Pkw-Reifen erhalten, und in der zweiten Stufe kommen dann noch einmal fünf Millionen hinzu. Geplant sei, heißt es dazu aus Hangzhou, das Werk 2026 in Betrieb zu nehmen. Yokohama Rubber nennt dazu ein Investitionsvolumen von 3,5 Milliarden Yuan (457 Millionen Euro). Yokohama Rubber verknüpft das Bauprojekt außerdem mit der vor Ort angeordneten Schließung des bereits seit 2003 bestehenden, aber mittlerweile in einer Innenstadtlage gelegenen Werkes, will aber gleichzeitig seine Kapazitäten vor Ort auf dann 14 Millionen Reifen steigern. Das Bestandswerk verfügt über Kapazitäten zur Herstellung von jährlich rund sechs Millionen Pkw-Reifen.