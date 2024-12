Zum Saisonstart 2025 höhere Conti-Motorradreifenpreise

In einem Schreiben an seine Handelspartner bilanziert das Continental-Motorradreifenteam einerseits mit Blick auf 2024 „ein weiteres herausforderndes Jahr“, um andererseits für den Saisonstart 2025 zugleich höhere Preise anzukündigen. Sie sollen – mit strukturellen Angleichungen – demnach um 2,4 Prozent abgehoben werden, wie sich einer auch der NEUE REIFENZEITUNG dazu vorliegenden Kundeninformation entnehmen lässt. Zugleich weist der Reifenhersteller darin auf den jüngsten Ausbau der Dimensionspalette bei seinem Rollerreifen „Scoot“ hin sowie darauf, dass er seinen eigentlich schon vom „RoadAttack 4“ beerbten/abgelösten „RoadAttack 3“ in drei Dimensionen für klassische Motorräder wieder einführen wolle. „Aufgrund der hohen Nachfrage“, wie es erklärend dazu heißt.