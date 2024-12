Pirelli schlägt ab dem neuen Jahr „etwa plus drei Prozent“ auf

Pirelli hat eine neue KB-Preisliste veröffentlicht, mit der der Hersteller „eine strukturelle Preisanpassung“ bei seinen Pkw-, SUV- und Vanreifen für die Segmente Sommer und All Season vornimmt. Wie der Hersteller dazu in einem Anschreiben an seine Kunden erläutert, reagiere man damit auf „aktuelle Inflationstrends mit Auswirkungen auf die Rohstoffkosten“. Die „durchschnittliche Neupositionierung“, die Pirelli mit der KB-Preisliste 01/2025 vornimmt, liege bei „etwa plus drei Prozent“, wie es dazu abschließend heißt; die Preislisten selbst stünden beim Hersteller zum Download bereit. Winterreifen sind von dem aktuellen Preisschritt bei Pirelli nicht betroffen. Anfang vergangener Woche hatte bereits Michelin eine neue KB-Preisliste veröffentlicht.