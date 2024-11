Michelin kündigt zum neuen Jahr neue KB-Preise für alle Marken an

Michelin kündigt eine Preisanpassung an. Wie es dazu in einer Mitteilung aus Frankfurt am Main heißt, wo die hiesige Organisation ihren Hauptsitz hat, sollen zum 1. Januar des neuen Jahres die KB-Preise für alle Marken des Konzerns in den Bereichen Lkw-, Pkw-/LLkw-/SUV-Reifen, Motorrad-/Rollerreifen sowie Landwirtschafts-, Compact-Line-, EM- und Industriereifen angepasst werden. Von der Anpassung der KB-Preise seien darüber hinaus auch Zubehörteile und Schläuche der oben genannten Geschäftsbereiche betroffen, heißt es dazu in einem Kundenanschreiben von Markus Bast, Managing Director und Direktor Vertrieb B2B Deutschland, Österreich, Schweiz. Michelin schreibt darin zwar nicht wortwörtlich, dass es sich bei der Anpassung der KB-Preise um eine Erhöhung handelt, allerdings ist davon dem Wortlaut entsprechend auszugehen; auch einen Grund für den Schritt nennt der Hersteller nicht.