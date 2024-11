Continental zeigt sich mit bewährtem Konzept und neuen Reifen auf Essen Motor Show

Wenn am 30. November (Previewday: 29. November) Europas größte Messe und bedeutendste Leistungsshow für Tuning, Motorsport, sportliche Serienfahrzeuge und Classic Cars eröffnet, dann ist auch Continental wieder mit von der Partie. Das Tuningteam des Reifenherstellers sowie die Veranstalter erwarten dabei immerhin mehr als 200.000 Besucher zur Essen Motor Show . Der Stand A07 in Halle 7 – ein „Infotainment-Stand“ – sei „einmal mehr eines der interessantesten Ausstellungsziele für die Freunde hochwertiger Fahrzeugveredelung im Premiumsegment“, zeigt man sich bei Continental zuversichtlich, eine erfolgreiche Messepräsenz zu erleben. „Der erlebnisorientierte Auftritt bietet viel Raum für Kommunikation, Austausch und Interaktion zwischen interessierten Messebesuchern sowie Reifen- und Tuningexperten“, heißt es dazu weiter in einer Mitteilung.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen