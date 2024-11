Pneuhage-Stiftung ehrt zwei Preisträgerinnen für Leistung und Engagement

Am vergangenen Freitag erfolgte die zehnte Verleihung des Pneuhage-Stiftungspreis an Studierende des Bachelor-Studiengangs BWL-Handel der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Anlässlich der akademischen Abschlussfeier des Abschlussjahrgangs 2024 wurden die zwei Preisträgerinnen geehrt. Die Kriterien für die Vergabe sind seit Beginn der ersten Verleihung im Jahr 2014 – 2019 war kein Preis verliehen worden – dieselben: „Wichtig ist ein erfolgreicher betriebswirtschaftlicher Studienabschluss, aber auch ein besonders interessantes Thema der Bachelorarbeit sowie soziales Engagement spielen eine Rolle“, heißt es dazu ein in Mitteilung der Pneuhage-Unternehmen.

