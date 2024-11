Pneuhage-Gruppe würdigt „wachsenden Erfolg“ des neuen Dortmund-Standortes

Arbeit ist eben nur das (sprichwörtliche) halbe Leben. Um die dann offensichtlich andere Hälfte kümmerten sich nun die Mitarbeiter von Pneuhage Reifendienste West am Standort in Dortmund-Hörde, veranstalteten sie doch kürzlich „ein deftiges Herbstfest“ und verbanden damit Tagesgeschäft und die Würdigung ihrer selbst. Mit dem Fest habe sich die Geschäftsleitung bei allen bedanken wollen, „die sowohl als Kundinnen und Kunden als auch als Belegschaft erneut die Stützpfeiler des wachsenden Erfolges der Pneuhage-Gruppe in Dortmund sind“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Dabei sei es der Belegschaft aus 29 Mitarbeitern dieses Jahr beinahe gelungen, „die magische Grenze von 10.000 Reifen zu knacken“; in jedem Fall habe sie „eine neue Bestmarke“ gesetzt und dabei die Vorjahreszahl von 8.724 Reifen „noch einmal deutlich übertroffen“. Die Pneuhage GmbH Dortmund, die im vergangenen Frühjahr das Traditionsunternehmen Reifen Lehrke übernommen hat, setzt vor Ort auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Niederlassungsleiter Frank Potschul und Werkstattleiter Reifen Ibrahim Cony.