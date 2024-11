Bei der Pneuhage-Gruppe wird weiterhin auf starke Ausbildung gesetzt

Bis Ende Oktober haben 122 junge Menschen ihre ersten Monate im Berufsleben bei den Firmen der Pneuhage-Gruppe erfolgreich gemeistert. Zentrale Einführungsveranstaltungen bei Pneuhage, First Stop und Ehrhardt sorgten gleich zu Beginn für Erfahrungen im Team. Die neuen Auszubildenden wurden dabei von Anfang an mit ins Betriebsgeschehen integriert und erleben aktuell gerade ihre erste Reifenwechselsaison. In Summe lernen in der Gruppe 329 Auszubildende ihre Berufe in dualen Studiengängen, verschiedenen kaufmännischen Bereichen sowie als Kfz-Mechatroniker, Reifentechniker und in der Lagerlogistik.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen