Nokian Tyres findet zu alter operativer Stärke zurück

Bei Nokian Tyres zeigt sich die Inbetriebnahme des neuen Reifenwerkes in Rumänien vor einigen Wochen nun auch schrittweise in den Geschäftskennzahlen. Wie der Hersteller mit Blick auf die ersten neun Monate des laufenden Jahres berichtet, habe man zuletzt nicht nur seine Umsätze deutlich steigern können. Vor allem trifft dies auf das Betriebsergebnis und damit die Umsatzrenditen zu, sodass der finnische Hersteller hier mit konzernweit vier Prozent nicht unzufrieden ist. „Trotz der Unsicherheiten auf dem Markt hat unser Team hervorragende Arbeit geleistet, und wir setzen die Entwicklung des neuen Nokian Tyres‘ wie geplant fort“, so Jukka Moisio, President und CEO des Unternehmens, das seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr insofern beibehält, was bedeutet: Der Umsatz und das Betriebsergebnis für 2024 sollen „erwartungsgemäß beträchtlich steigen“; Zahlen nennt der Hersteller, der sich nach dem Rückzug aus Russland im Umbruch befindet, nicht.

