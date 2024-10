Onkar S. Kanwar vertritt Indien auf dem BRICS-Gipfel – „Weltwirtschaft steuern”

Onkar S. Kanwar, der Vorstandsvorsitzende des indischen Reifenherstellers Apollo Tyres, war in seiner Funktion als Vorsitzender des BRICS Business Council Indien auf dem BRICS-Gipfel in Russland. Bei dem Treffen in Kasan trafen sich in der vergangenen Woche die sogenannten BRICS-Staaten, allen voran die namensgebenden Gründerstaaten des Bündnisses, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. „Der BRICS-Gipfel dient als wichtige Plattform für Diskussionen über nachhaltiges Wachstum, Innovation und internationale Zusammenarbeit – alles Schlüsselbereiche, die für unsere Strategie bei Apollo Tyres Ltd. von zentraler Bedeutung sind. Durch seine Rolle sind wir in der glücklichen Lage, seine Perspektive und Führungsrolle bei der Gestaltung der globalen Wirtschaftslandschaft zu nutzen, was unsere Fähigkeit stärkt, die Zukunft der Branche und der Weltwirtschaft zu steuern und mitzugestalten“, schreibt Neeraj Kanwar, Vice Chairman & Managing Director at Apollo Tyres Ltd, auf der Plattform LinkedIn.