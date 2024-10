SCC Fahrzeugtechnik zelebriert 40. Jubiläum auf der Essen Motor Show

Die SCC Fahrzeugtechnik GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen und lädt alle Kunden, Partner und Interessierte ein, dieses besondere Jubiläum auf der Essen Motor Show gemeinsam zu zelebrieren. Das Unternehmen präsentiert sich vom 29. November bis 08. Dezember 2024 mit einem komplett neuen Standkonzept, das speziell auf die Bedürfnisse von Händlern und Lieferanten ausgerichtet ist. „Ohne das Vertrauen und die Unterstützung unserer Partner und Kunden wären wir nicht da, wo wir heute sind“, so Georg Gundel, Gründer der SCC Fahrzeugtechnik GmbH. Seit der Gründung im Jahr 1984 stehe das Unternehmen für hochwertige Fahrzeugtechnik und Innovation im Bereich Spurverbreiterungen, Radbefestigungen und Zentriersysteme. Zu finden ist es auf der Essen Motor Show am Stand A37 in Halle 7.