Schweizer Großhändler Schaller/IWAG begeht 30-Jähriges

Als Reifen- und Felgengroßhandel arbeitet die unabhängige Schaller Group bzw. die IWAG Distribution AG mit Sitz in Kreuzlingen (Schweiz) eigenen Worten zufolge mit renommierten internationalen Partnern zusammen und führt verschiedene Marken exklusiv. In diesem Jahr feiert das von Christian Schaller gegründete Familienunternehmen, das nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt, sein 30-jähriges Bestehen. „Your business – our passion“ lautet das Motto der Schaller-Holding, die 2012 in Kreuzlingen ein als topmodern beschriebenes Vertriebs- und Logistikzentrum errichtet hat sowie außerdem beständig weiter in die Zukunft investiert. Auf dem Weg in die nächsten 30 Jahre und darüber hinaus stünden dabei solche Dinge wie Technik und Digitalisierung, neue Produktlösungen, die Erweiterung des Markensortimentes sowie die Personalentwicklung im Fokus, heißt es dazu aus Kreuzlingen. cm