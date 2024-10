Update für Hamatons RDKS-Tools verfügbar

Ab sofort steht ein weiteres der quartalsweise veröffentlichten Firmware-Updates für die von ATEQ produzierten Diagnose-/Programmiergeräte rund um Hamatons Lösungen in Sachen Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) bereit. Wie es dazu heißt, werde so die Abdeckung der für den europäischen und eurasischen Markt gedachten „Hybrid-3.5“-, „NFC“-, und „Lite“-Sensoren des Anbieters genauso verbessert wie die der sogenannten „U-Pro“-Sensoren, die Hamaton in den USA und Australien vermarktet. Zudem profitiere die Nutzerführung des „VT Truck 2.0” genannten Gerätes von dem Update und bei ATEQs „VT67“ die Bedienung beim Scan von BLE-Sensoren (Bluetooth Low Energy). Mehr Informationen zu alldem hält Hamaton im entsprechenden Update-Bereich seiner Webseiten bereit.