Schillernder Audi RS 6 Avant auf Razzer-Rädern auf dem Weg zur EMS

Nicht zu übersehen ist dieser Audi RS 6 Avant der aktuellen Generation C8. Er wird auch auf der Essen Motor Show 2024 ausgestellt. In den großen Radkästen sitzen rundum die Razzer-Felgen von Barracuda Racing Wheels in der Dimension 10,5×22 Zoll. Mit ihrem Finish in Black Milled zeigen sie sich grundsätzlich in Schwarz mit gefrästen und somit silbrig glänzenden Speichenkanten, wodurch ein Zweifarblook entsteht.

