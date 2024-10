Antenne Niedersachen verlost elf Winterreifensätze von Continental

Gemeinsam mit Continental wirbt die Reifencom GmbH für das Winterreifenwechsel-Wochenende beim Radiosender Antenne Niedersachsen. Am 26. und 27. Oktober 2024 werden insgesamt elf Winterreifensätze des Reifenherstellers verlost. Anschließend werden die neuen Winterreifen in einer reifen.com Filiale kostenlos montiert. Das Gewinnspiel läuft in der Zeit vom 21. bis zum 27. Oktober 2024 auf dem Radiosender Antenne Niedersachsen. In diesem Zeitraum können sich die Teilnehmer für das Gewinnspiel auf der Homepage von Antenne Niedersachsen unter https://www.antenne.com/mitmachen/Winterreifenwechsel-Wochenende-id1177458.html (Freischaltung ab 21. Oktober 2024) registrieren. Die Verlosung der zehn Reifensätze findet am 26. und 27. Oktober 2024 statt und wird im Radioprogramm integriert. Parallel findet auch eine Verlosung eines Reifensatzes auf der Antenne Niedersachsen Facebook Seite unter https://www.facebook.com/AntenneNiedersachsen statt. Teilnehmen kann jeder, der den Facebook Post zum Winterreifenwechsel-Wochenende zwischen dem 21. und 27. Oktober 2024 kommentiert.