VDMA Landtechnik: Anthony van der Ley bleibt Vorsitzender

Mit großem Rückhalt startet Anthony van der Ley in seine zweite Amtszeit als Vorsitzender des Industrieverbandes VDMA-Landtechnik. Der Vorstand der Branchenorganisation bestätigte den 60-jährigen Geschäftsführer der Lemken GmbH & Co. KG im Oktober einstimmig für weitere vier Jahre im Amt. „Die Landtechnikindustrie ist heute die Schlüsselbranche für eine nachhaltige Landwirtschaft, in der Ökonomie und Ökologie in Balance sind. Im VDMA Landtechnik arbeiten wir daher gemeinsam daran, die richtigen Rahmenbedingungen für Landwirte und Landtechniker zu verwirklichen“, sagt Anthony van der Ley.

