Anna Hyvönen verlässt Nokian Tyres

Anna Hyvönen, Executive Vice President Passenger Car Tyres und Vianor, wird Nokian Tyres im Sommer 2025 verlassen. Dies teilte der finnische Reifenhersteller jetzt mit. Hyvönnen ist seit 2016 bei Nokian Tyres, hatte verschiedene Positionen besetzt. Seit September 2022 ist sie als Vice Predisent Passenger Car Tyres and Vianor tätig, zuvor waren es rund zwei Jahre als EVP North America, Nordics and Vianor. Jukka Moision, President und CEO von Nokian Tyres: „Ich möchte Anna für ihren Beitrag zu Nokian Tyres danken, zunächst für die Leitung des Vianor-Geschäfts ab 2016 und nun für die Leitung der beiden Geschäftsbereiche Pkw-Reifen und Vianor. Anna hat in einem herausfordernden Umfeld hervorragende Arbeit geleistet und den zukünftigen Erfolg von Nokian Tyres aufgebaut. Auch wenn wir noch einige Zeit zusammenarbeiten werden, wünschen wir ihr schon jetzt alles Gute für die Zukunft.“