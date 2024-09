Bis Ende November VW-Winterkomplettradaktion für Golf, T‑Roc, ID.3

Bei Volkswagen-Partnern sollen Fahrer eines Golf, T‑Roc oder ID.3 derzeit und noch bis zum 30. November sparen können, wenn sie Winterkompletträder für ihren Wagen dort kaufen. Denn bei der sogenannten „3+1“-Aktion wird Kunden versprochen, dass sie beim Erwerb von drei Rädern das vierte – solange der Vorrat reicht – gratis dazu bekommen. Das Ganze gilt dabei jedoch nur für drei bestimmte Rad-Reifen-Kombinationen: das Alurad „Gavia“ der Größe 6,5Jx16 (ET 46, LK112/5) in Brillantsilber mit Dunlops „Winter Sport 5“ in 205/55 R16 91H, das Alurad „Corvara“ der Größe 6,0Jx16 (ET 43, LK112/5) in Brillantsilber mit Bridgestones „Blizzak LM005“ in 205/60 R16 92H sowie das Alurad „Loen“ der Größe 7,5Jx18 (ET 50, LK112/5) in Brillantsilber mit Goodyears „UltraGrip Performance+“ in 215/55 R18 95T.