Erstmals Nexen-Fußballsponsoring im Nahen Osten

Zwar hat Kumho als „strategischer Partner“ von Eintracht Frankfurt zwischenzeitlich Nexen Tire – vorheriger Unterstützer des Fußballbundesligisten – dort abgelöst. Doch letzterer der beiden koreanischen Reifenhersteller setzt auch weiterhin auf Sportsponsoring, um seine Markenbekanntheit zu erhöhen. Neben einem Engagement im Motorsport gehören dazu auch weiterhin Aktivitäten rund um den Fußball etwa bei den Teams von Manchester City, Juventus Turin und SK Slavia Praha oder LED-Werbung bei Mannschaften hierzulande wie Hoffenheim, Heidenheim, Augsburg, Mainz und Bochum. Ganz aktuell kommt zu alldem noch eine neue Vereinbarung, ist Nexen Tire nun doch eine entsprechende Partnerschaft mit Al Nasr SC eingegangen – einem Fußballverein in Dubai/Vereinigte Arabische Emirate, der als der älteste des Golfstaates gilt. Dies ist nach eigenen Angaben das erste Mal, dass man ein Team im Nahen Osten sponsert. Mit verschiedenen Marketinginitiativen, darunter LED- und digitale Plakatwerbung im Stadion, Logo-Branding und gemeinsamen Aktionen der Partner verfolgt der Reifenhersteller demnach das Ziel, seine Markenbekanntheit auch in dieser Region der Welt zu steigern. „Sportmarketing ist der ideale Weg, um die Markenbekanntheit zu steigern und unsere Verbindung zu den Kunden zu stärken. Durch unser Sponsoring mit Al Nasr SC wollen wir die Markensichtbarkeit verbessern, das Bewusstsein steigern und die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern im Nahen Osten vertiefen“, so ein Unternehmenssprecher.