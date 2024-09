Nach dem Autourlaub die Reifen checken (lassen), rät TÜV Nord

Dass vor einer Fahrt mit dem Auto in den (Sommer-)Urlaub ein Check des Fahrzeuges inklusive dessen Bereifung angeraten ist, dürfen viele bereits verinnerlicht haben. Nach Ende der Ferienzeit rät der TÜV Nord aktuell nun aber dazu, dasselbe auch danach nicht zu vergessen. „Nach intensiven Fahrten braucht das Auto eine kleine Auffrischung, um möglichen Problemen vorzubeugen“, sagt Hinnerc Hellström, Leiter der TÜV-Nord-Station in Stade. Nicht zuletzt sollte dabei auf die Reifen beispielsweise deren korrekten Fülldruck geachtet werden, heißt es weiter. „Nach intensiver Nutzung, insbesondere bei voller Beladung, ist die Überprüfung des Luftdrucks unerlässlich“, so Hellström, laut dem ein Check der Profiltiefe ebenfalls nicht vergessen werden sollte. „Weniger als vier Millimeter sind kritisch, vor allem im Hinblick auf den kommenden Winter“, rät er. Wobei bei einer saisonalen Bereifung des Fahrzeugs nun ohnehin bald die Umrüstung von Sommer- auf Winterreifen ansteht und es somit allmählich an der Zeit ist, sich um einen Termin bei einem Servicebetrieb zu kümmern.