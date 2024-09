Morbitzer verlässt Apollo Deutschland, übernimmt Rolle in Europa

Hatte Tobias Morbitzer im Herbst 2019 zunächst die Geschäftsführung der Apollo Vredestein GmbH mit Sitz in Vallendar übernommen und war ihm bald nach deren Umfirmierung in Apollo Tyres (Germany) GmbH über Deutschland hinaus weitere Verantwortung auch für Dänemark sowie die Schweiz übertragen worden, so hat er sich aktuell nun als Direktor des diese Märkte zusammenfassenden Cluster Central des Reifenherstellers verabschiedet. Allerdings verlässt er den indischen Reifenhersteller Apollo Tyres nicht, sondern übernimmt eigenen Worten zufolge im Gegenteil vielmehr eine neue Rolle innerhalb dessen Europaorganisation. „Die letzten fünf Jahre waren eine unglaubliche Reise, die definitiv ihre Herausforderungen wie eine globale Pandemie, geopolitische Turbulenzen usw. mit sich brachte. Aber es überwiegen definitiv die Highlights“, so Morbitzer. Bei dieser Gelegenheit bedankt er sich bei allen Kunden, Partnern und Freunden von Apollo Tyres Deutschland „für die großartige Zusammenarbeit, den Austausch, die Diskussionen usw. in den letzten Jahren“ genauso wie für den Einsatz seines Teams „Tag für Tag, um Vredestein und Apollo zu besseren Marken, einem besseren Unternehmen usw. zu machen“.