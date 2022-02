Vredestein profitiert von Apollo Tyres’ europäischer Neuausrichtung

Apollo Tyres will der Hersteller sein, mit dem es „am einfachsten ist, Geschäfte zu machen“, und führt dementsprechend in Europa organisatorische Veränderungen durch, die zur Verwirklichung dieses Ziels beitragen sollen. Parallel zur Überarbeitung der Positionierung und Preisgestaltung der Marke Vredestein passt der indische Hersteller seine Vertriebs- und Marketingorganisation an und ernennt neue regionale Kundenbetreuer. Diese Änderungen treten am 1. April 2022 in Kraft, wie die NEUE REIFENZEITUNG in einem Gespräch mit Yves Pouliquen, Apollo Tyres’ Group Head of Sales and Marketing für Europa, anlässlich eines Events im Ungarn-Werk von Apollo Tyres erfuhr.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN