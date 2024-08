Am Wochenende startet Cashback-Aktion für ausgewählte Dunlop-Motorradreifen

Nach der im Frühjahr startet die zu Goodyear gehörende Marke Dunlop am 1. September eine weitere Cashback-Aktion rund um ausgewählte ihrer Motorradreifen. Wer ab übermorgen und bis zum 15. Oktober einen Satz des Reiseenduroprofils „Trailmax Meridian“, des je zu Hälfte für den On- und Offroadeinsatz ausgelegten „Trailmax Raid“, des Crossover-Modells „Mutant“ oder des Sporttouringreifens „RoadSmart IV“ bei einem Motorrad- oder Reifenhändler – egal, ob stationär oder online – in Deutschland, Österreich bzw. einigen weiteren Ländern im Euro-Raum kauft, dem wird eine Rückerstattung in Höhe von 30 Euro versprochen. Alle Informationen zu dieser Promotionskampagne finden Interessierte im Aktionsbereich unter www.dunlop-motorrad.de. Von dort aus gelangen die Teilnehmer auf die Registrierungsseite www.dunlopmotorewards.eu. Dort sollen sich Käufer ab dem 1. September unter Angabe der Kontodaten sowie mit dem Upload der Rechnung bis spätestens 31. Oktober registrieren können. „Nach Vorliegen der Unterlagen erhält der Teilnehmer innerhalb von 40 Tagen die 30 Euro direkt per Überweisung auf sein Konto“, verspricht Dunlop.