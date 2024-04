Ab nächster Woche Cashback-Aktion rund um Dunlop-Motorradreifen

Auch in diesem Jahr startet Dunlop wieder eine Endverbraucheraktion rund um Motorradreifen der Marke. Unter dem Motto „Grip und Cashback“ wird Kunden, die im Zeitraum vom 15. April bis zum 31. Mai, einen Satz Aktionsreifen der Typen „SportSmart TT“, „SportSmart Mk3“, „RoadSmart IV“, „Trailmax Meridian“, „Trailmax Raid“ oder „Mutant“ bei einem Motorrad- oder Reifenhändler in Deutschland, Österreich oder der Schweiz erwerben, eine Rückerstattungszahlung in Höhe von 30 Euro (Schweiz: 30 Franken) versprochen. Alle Informationen zu dem Ganzen finden Interessenten in dem Aktionsbereich unter www.dunlop-motorrad.de, von wo aus man dann auf die Registrierungsseite www.dunlopmotorewards.eu gelangt. Dort können sich Käufer ab dem 15. April unter Angabe ihrer Kontodaten sowie mit dem Upload der Rechnung registrieren. Einsendeschluss ist der 15. Juni. Nach Vorliegen der Unterlagen soll die Cashback-Zahlung dann binnen 40 Tagen per Überweisung aufs angegebene Konto erfolgen.