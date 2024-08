Kumho Tire Europe vollzieht den Wiedereinstieg mit Lkw-Reifen in Deutschland

Kumho Tire Europe ist nach mehrjähriger Pause auf dem hiesigen Markt nun auch wieder mit Lkw-Reifen präsent. Nach der Restrukturierung, die sich in Deutschland in den Jahren 2018/2019 vollzogen hat, sei man nun „insgesamt wieder sehr erfolgreich unterwegs“, wie Thomas Schlich dazu gerade mit Blick auf den deutschen Pkw-Reifenmarkt im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG betont. Nun sei die Zeit reif, so der Acting Vice President von Kumho Tire Europe weiter, auch das Lkw-Reifengeschäft in Deutschland wieder dezidiert auf- und auszubauen. Dazu hat das Unternehmen mit Achim Golar seit einigen Monaten auch einen neuen Sales Manager TBR an Bord.

