Filialist Reifen-Müller weitet Sponsoring bei Union Berlin aus

Seit diesem Wochenende läuft die neue Bundesliga-Saison. Erneut als Partner von Union Berlin dabei, und zwar bereits im sechsten Jahr: Reifen-Müller. „Auch wenn wir in der letzten Saison bis zum Ende um den Verbleib in der Bundesliga zittern mussten, blicken wir mit Stolz darauf zurück, was hier in den letzten Jahren entstanden ist. Die Teilnahme an der Champions League 2023/24 sei hier nur als Beispiel erwähnt. Wir waren Teil des Ganzen und sind dies auch mindestens in den kommenden beiden Jahren“, freut sich Christian Duda, Geschäftsführer von Reifen-Müller, über die Fortsetzung der Kooperation.

