Falken Tyre Europe erweitert Winter- und Ganzjahresreifensortimente

Falken Tyre Europe hat das Line-up seiner aktuellen Winter- und Ganzjahresreifen erweitert. Wie der Hersteller dazu mitteilt, könne man den Eurowinter HS02 mit seinem symmetrischen/laufrichtungsgebundenen V-Profil sowie den asymmetrischen Eurowinter HS02 Pro jetzt in 68 bzw. in 85 Größen anbieten, was wiederum 23 bzw. elf neue Größen beinhaltet. Insofern sei man „bestens gerüstet“ für die kommende Saison, heißt es dazu.

