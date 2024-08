Autec legt neue 19-Zoll-Größe seines wintertauglichen Designs Valea auf

Autec erweitert sein Angebot an wintertauglichen Leichtmetallrädern. Wie es dazu in einer Mitteilung aus Schifferstadt heißt, sei das 2022 eingeführte Design Valea bald auch in 19 Zoll erhältlich, nachdem das klassische Fünfspeichendesign bisher ‚nur‘ in 16, 17 und 18 Zoll im Markt verfügbar war. An den angebotenen Farbgebungen werde sich durch die neue Größe indes nichts ändern, diese blieben Brilliantsilber und Schwarz. Dank der Vier- und Fünflochvarianten könne das Autec Valea (Typ VL) damit künftig „vielfach angewendet werden“, so der Anbieter weiter. Die angebotenen Größen sind demnach: 6,5×16, 7,0×17, 7,5×18 und 7,5×19, wobei die neue 19-Zoll-Größe lediglich mit Fünflochanbindung erhältlich ist.

