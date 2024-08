RuLa-BRW diversifiziert sein Geschäft – „Mit starken Partnern“

In einem Markt, der nur wenig Wachstumsimpulse bietet, stellt Entwicklungs- und Anpassungsfähigkeit eine wichtige Voraussetzung für zukünftigen Erfolg dar. Das sieht man auch bei RuLa-BRW so. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Königs Wusterhausen gehört zu den größten Runderneuerern Deutschlands. Und es hat kürzlich eine Partnerschaft mit Nokian Tyres vereinbart, die perspektivisch weit mehr bedeuten könnte, als sie auf den ersten Blick erwarten lässt: RuLa-BRW könnte sich für den finnischen Neureifenhersteller demnach nicht nur zu einem wichtigen Handelspartner in Deutschland, sondern sich auch zu einem Werksrunderneuerer im Auftrag entwickeln. Was die Verantwortlichen bei RuLa-BRW planen, erklärten sie der NEUE REIFENZEITUNG jetzt bei einem Vor-Ort-Termin.

