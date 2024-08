Serienproduktion im Reifenwerk von Tatneft in Kasachstan startet

Auf einer Pressekonferenz der Reifendivision der russischen Tatneft-Gruppe im August gab der Leiter der Division, Andrey Pantyukhov, bekannt, dass das Werk in Kasachstan die Serienproduktion aufgenommen hat. Die Tatneft-Gruppe gründete ihren Geschäftsbereich Reifen im April 2023 und verfügt heute über drei Produktionsstätten: Das ehemalige Werk von Nokian Tyres in Vsevolozhsk (Russland), das Pkw-Reifen herstellt, ein Werk für Gummiprodukte in Angren (Usbekistan), das Pkw-Reifen und Förderbänder herstellt, sowie ein Reifen-Joint-Venture mit der von der JAC-Gruppe kontrollierten Allur-Gruppe in Saran (Kasachstan). Hier werden sowohl Pkw- als auch Lkw-Reifen produziert.

