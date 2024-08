Apollo Tyres bekommt neue Rechnungsadresse

Ab dem 1. September 2024 wird ein großer Teil der Geschäftstätigkeit der Apollo Tyres R&D GmbH auf die Apollo Tyres (Deutschland) GmbH übertragen. Rechnungen sollen daher ab dann an Apollo Tyres (Deutschland) GmbH, Postfach 1370, Rheinstraße 103 in 56179 Vallendar oder per E-Mail an eingangsrechnungen.de@apollotyres.com geschickt werden. „Diese Änderungen sind Teil unserer Bemühungen, unsere Abläufe zu verbessern“, heißt es aus dem Unternehmen. Wer Fragen hat, kann das Unternehmen unter purchase-rd@apollotyres.com kontaktieren.