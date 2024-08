16 junge Männer starten Ausbildung bei Michelin in Bad Kreuznach

Am 19. August fiel der Startschuss für die Ausbildung von sechzehn jungen Männern zu Industriemechanikern und Elektronikern beim Reifenhersteller Michelin in Bad Kreuznach. Zum Auftakt der Ausbildung steht eine Reise nach Wolfstein auf dem Plan. In einem fünftägigen Workshop legen die Ausbilder dort besonderen Wert auf sogenannte Soft Skills. „Diese Fertigkeiten sind im Berufsalltag und im Teamwork genauso unerlässlich wie fachliche Expertise“, betont Igor Kauz, der Leiter der technischen Ausbildung.

