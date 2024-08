McGard feiert 30. Firmenjubiläum und nimmt an der Automechanika teil

Die McGard Deutschland GmbH feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Passend zu diesem Anlass, nimmt der Hersteller von Radsicherungen, bereits zum 14. Mal an der Automechanika Frankfurt teil. Gegründet 1994 mit sechs Mitarbeitern, beschäftigt McGard mittlerweile in Nordheim bei Heilbronn rund 100 Mitarbeiter in Verwaltung und der Produktion. Die Büro- und Produktionsfläche hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Der firmeneigene Maschinenpark wurde stetig erweitert, so dass immer mehr Teile inhouse hergestellt werden können. Auf der Automechanika informiert das Unternehmen in Halle 3.1 am Stand D71 über Neuigkeiten und will über Markttrends diskutieren sowie Hilfestellung für die nun auftretenden, saisontypischen Fragen bieten.