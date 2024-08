Termin für die PS Days 2025 steht fest

In nur drei Jahren haben sich die PS Days als feste Größe im Kalender der Tuningcommunity etabliert. Der Mix aus Ausstellung, außergewöhnlichen Umbauten in der Halle und live auf der Showstrecke, sowie spektakulären Driftshows begeisterte in diesem Jahr rund 43.000 Autofans. Der Termin für 2025 steht jetzt fest. Vom 27. bis 29. Juni 2025 trifft sich die europäische Tuning- und Motorsportszene wieder auf dem Messegelände in Hannover. Projektleiter Guido Mack von der Deutschen Messe: „Wir spüren deutlich die Begeisterung der Tuningcommunity und ihre Motivation aktiv mitzugestalten. Wir haben während und nach der diesjährigen Veranstaltung persönlich und online enorm viel Feedback erhalten. Die Rückmeldungen, Anregungen und Ideen schauen wir uns aktuell sehr genau an, um die PS Days zu einem noch besseren Erlebnis für alle weiterzuentwickeln“, und weiter: „Wir freuen uns besonders, dass wir auch 2025 wieder die L8- Night als Partner gewinnen konnten. Die 1/4 Meile Showstrecke mit den teilweise weit über 1000 PS starken Fahrzeugen kam in den vergangenen Jahren bei den Besucherinnen und Besuchern extrem gut an.“ Steve Gregorius, Mitgründer der L8-Night: „Die PS Days waren absolut geil und wir freuen uns jetzt schon darauf, im kommenden Jahr in Hannover wieder ordentlich Gas zu geben”.