Softwarespezialist Brabender Group zeigt seine All-in-One-Lösung auf IAA Transportation

Die Brabender Group will auf der kommenden IAA Transportation ihr hauseigenes Telematiksystem mit Fahrer-App und Transportmanagementsoftware (TMS) präsentieren. Wie es dazu in einer Mitteilung des im Schweizer Unterägeri (Kanton Zug) ansässigen Unternehmens heißt, sei man „der einzige Anbieter für Speditionssoftware inklusive eigenem Telematiksystem“. Highlight am Messestand soll folglich die selbst entwickelte Telematik mit integrierter Blackbox aus eigener Fertigung sein. Brabender: „Spediteure erleben in Hannover ein bereits vielfach bewährtes System, das in Kombination mit Fahrer-App und der Brabender Logistic Suite als TMS zur All-in-One-Lösung wird.“

