Goodyear investiert 383 Millionen Euro in EV-Reifen

Goodyear investiert weit über eine halbe Milliarde Kanadische Dollar in die Erweiterung und Modernisierung seiner Reifenfabrik im kanadischen Napanee (Ontario). Wie der US-Reifenhersteller mitteilt, wolle man bis Mitte 2027 rund 575 Millionen Kanadische Dollar (383 Millionen Euro) in die Erweiterung und Modernisierung der auf die Herstellung von Consumer-Reifen ausgelegten Produktionsstätte investieren. Im Rahmen dieses Investitionsprogramms wolle Goodyear vorwiegend auf die sich zuletzt deutlich entwickelnde Nachfrage nach speziellen EV-Reifen sowie nach Offroadreifen begegnen, heißt es dazu in einer Mitteilung.

