Toyo-Zahlen „auf Rekordniveau“ – Gewinnerwartung nach oben angepasst

Die Verantwortlichen der Toyo Tire Corporation blicken mit ausdrücklichem Stolz auf ihre jetzt vorgelegten Halbjahreskennzahlen. Während der japanische Hersteller seinen Umsatz noch einmal um 3,0 Prozent steigern konnte auf jetzt 273,5 Milliarden Yen (1,7 Milliarden Euro), legte der operative Gewinn gleich um 78,3 Prozent zu; die dazu gehörenden absoluten Zahlen liegen damit jeweils „auf Rekordniveau“, wie Toyo Tires dazu berichtet. Zu dieser Performance passt augenscheinlich auch die noch einmal verbesserte Umsatzrendite. Lag diese Kennziffer im Vergleichshalbjahr 2023 noch bei 10,0 Prozent, schnellte sie jetzt hoch auf 17,4 Prozent. Im Vergleich dazu sei aber erwähnt: Im ersten Quartal hatte die Rendite sogar bei 20,4 Prozent gelegen. Ähnlich positiv wie der Gesamtkonzern entwickelte sich auch die Reifensparte, in der die Umsätze um 3,6 Prozent stiegen, der operative Gewinn hingegen um 71,2 Prozent. Angesichts solcher Geschäftskennzahlen passt Toyo Tires seine Gewinnerwartung (operativ) für das Gesamtjahr nach oben an, und zwar von bisher 78 auf nun 81 Milliarden Yen, was einer Umsatzrendite von dann 14,5 Prozent entspräche.

