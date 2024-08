Ein Green Good Design Sustainability Award fürs Altreifenrecycling

Die Initiative New Life, die sich die Verwertung von Altreifen zu neuen bzw. Recyclingprodukten einsetzt, ist für ihr Engagement in diesem Bereich bei den diesjährigen Green Good Design Sustainability Awards des Chicago Athenaeum ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde der Einsatz für die Reifenkreislaufwirtschaft mit dem Preis in der Kategorie Green Recycling, also die Wiederverwertung aus Altreifen zurückgewonnener Materialien wie Stahl oder Gummigranulat in Produkten wie Fallschutzböden, Laufbahnen von Sportstätten, gummimodifiziertem Asphalt und dergleichen mehr. „Der Award ist ein Zeichen der internationalen Anerkennung unserer Initiative für die klimagerechte Altreifenverwertung zu hochwertigen Recyclingprodukten für zahlreiche Branchen. Der Award kann dazu beitragen, die Zukunft des nachhaltigen Altreifenrecyclings in Deutschland und Europa zu sichern“, so Christina Guth, die als Netzwerkkoordinatorin der Initiative New Life fungiert genauso wie für das Innovationsforum Altreifenrecycling bzw. der Allianz Zukunft Reifen (AZuR). Ab dem 20. September werden die Gewinner der Green Good Design Sustainability Awards 2024 in einer Ausstellung in Griechenland gewürdigt, die bis zum 6. Oktober im European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in Athen geöffnet hat.