RCW feiert nach 32 Jahren ‚Firmenjubiläum‘ mit Offroadevent

Reifen Center Wolf (RCW), 1992 von Alexander Wolf mit lediglich drei Mitarbeitern im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim gegründet, wechselte 30 Jahre nach seiner Gründung den Eigentümer und ist damit seit nunmehr zwei Jahren bereits Teil der Pneuhage-Unternehmensgruppe, und das mit mittlerweile 150 Beschäftigten. Auch wenn man „30+2 Jahre“ üblicherweise nicht als Jubiläum verbucht – für die Mitarbeiter des mittlerweile in Nidderau-Heldenbergen ansässigen Großhandelsunternehmens war dies kürzlich allemal ein Grund zum Feiern. Anlässlich ihres ‚Firmenjubiläums‘ hatte RCW Mitte Juni alle Mitarbeiter zu einem Offroadevent im Stöffel-Park in der Eifel eingeladen, wo der Anlass „mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm gebührend gefeiert“ wurde, wie es dazu aus Nidderau heißt. „Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam in den drei Jahrzehnten erreicht haben, und freuen uns darauf, auch in Zukunft mit Begeisterung und Hingabe die Reifenwelt weiter aktiv mitzugestalten“, kommentierte RCW-Geschäftsführer Alexander Robus. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern auch zukünftig mit unserer Philosophie und Leidenschaft ein verlässlicher Partner zu sein, wie wir es in den letzten 30 Jahren waren.“