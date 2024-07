VSG zeigt Nfz-Neuheiten von Ravaglioli und Rotary auf der Automechanika

Die US-amerikanische Vehicle Service Group (VSG) – mit ihren acht Hebebühnen-, Reifenservice- und Unfallinstandsetzungsmarken eines der führenden Unternehmen der Kraftfahrzeugausrüstungsbranche – will auf der kommenden Automechanika insbesondere auch Nfz-Produktneuheiten von Ravaglioli und Rotary zeigen. So wolle das Unternehmen auf der vom 10. bis 15. September in Frankfurt stattfindenden Messe etwa Produkte erstmals zeigen, „die vom VSG-R&D-Team entworfen und entwickelt wurden, um die neuesten Marktanforderungen zu erfüllen“, heißt es dazu in einer Mitteilung unter Verweis auf den Nutzfahrzeugmarkt. Außerdem werden am Stand in Halle 8.0, Standnummer A44 noch einmal Produkte gezeigt, die in den vergangenen zwei Jahren „in den Markt eingeführt wurden und sich in der Branche als innovative Lösungen etabliert haben“, so VSG weiter.