Premiere neuer Haweka-Radauswuchtmaschine bei der „Tire Cologne“

Gleich eine ganze Reihe an Produktneuheiten und -weiterentwicklungen will die Haweka Werkstatttechnik Glauchau GmbH bei der bevorstehenden „The Tire Cologne“ präsentieren. Herausstechen soll dabei nicht zuletzt die Premiere der neuen Radauswuchtmaschine „BM 850 P EasyHit“, die bei der Reifenmesse in Köln erstmals dem dort vertretenen Fachpublikum vorgestellt wird. Die mit einer pneumatischen Spannvorrichtung und einem 17-Zoll-Touchscreen ausgestattete Maschine verfügt Anbieteraussagen zufolge über eine Kombination eines Laserpunkts und eines Linienlasers verbunden mit der als besonders benutzerfreundlich beschriebenen „EasyHit“-Bedienung. Abgesehen von dieser Neuheit bringt Haweka darüber hinaus neben der Radwaschmaschine „360HP“ noch diverse Montiermaschinen wie zum Beispiel die Modelle „Tornado VAPL“, „Alliance“ oder „TBE 60 Terra 3.0“ mit zu der Messe, wobei Letztere für alle Arten von Lkw-Felgen geeignet sein soll. Auch diverse weitere Wuchtmaschinen wie die namens „BM 6350 Profi“, „BM 1300P“ sowie die Rundlaufprüfvorrichtung „RPV 1300 WL“ für Ackerschlepperreifen werden bei dem Werkstattausrüster in Halle 8 am Stand E-039 zu sehen sein, aber auch in der praktischen Anwendung demonstriert werden. Diverse Spannmittel wie unter anderem die variable Typenspannplatte „QuickPlate“, das Zentrierwerkzeug „DuoExpert“ und die beiden Schnellspannmuttern „ProGrip“ und „SoftGrip“ werden den Haweka-Messeauftritt in Köln abrunden.