Weitere Details zum neuen Alutec-Winterrad „Brixen“

Seine Premiere hatte das Winterrad „Brixen“ zwar schon Anfang Juni bei der „The Tire Cologne“. Doch jetzt legt der Anbieter Alutec noch einmal nach und erklärt seine neueste Kreation zum Must-have für die kalte Jahreszeit. „Dank der raffiniert geformten Doppelspeichen ist ‚Brixen‘ ein stylischer Hingucker, der jedem Fahrzeug einen modernen, stilvollen Look verpasst“, verspricht das Unternehmen. Trotz einer winterfesten Auslegung sei das neue Rad gleichwohl „perfekt für jede Jahreszeit“ bzw. seien Autofahrer damit für jedes Wetter gerüstet – egal, ob Schnee, Regen oder Sonnenschein. Angeboten wird „Brixen“ in den fünf Dimensionen 6,5×16 Zoll, 7,0×17 Zoll, 7,0×18 Zoll, 7,5×18 Zoll und 8,0×19 Zoll in drei Farbausführungen (Silber, Schwarz und Schwarz poliert). Über eine ABE- und ECE-Kennung verfügend könne es – sagt Alutec – „an zahlreiche Fahrzeuge der Kompakt- und Mittelklasse mit Serienbefestigungen montiert werden“.