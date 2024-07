„UltraGrip-Performance-3“-Angebotserweiterung mit Fokus auf größere Dimensionen

Goodyear bringt von seinem Winterreifen „UltraGrip Performance 3“ dieses Jahr mehr als 40 zusätzliche SKUs (Stock Keeping Units/Artikelnummern) in den Markt, von denen viele bereits verfügbar sein sollen. Bei der Ausweitung des Portfolios wurde der Schwerpunkt demnach auf größere Dimensionen gelegt, zumal dem Hersteller zufolge 90 Prozent der neuen Größen 19 Zoll und größer sind. Damit will Goodyear eigenen Worten zufolge dem „Markttrend hin zu größeren Felgengrößen“ Rechnung tragen. Wie alle neueren Reifen des Anbieters wird auch der „UltraGrip Performance 3“ dank spezieller Eigenschaften, welche die Effizienz verbessern und die Innenraumgeräusche reduzieren, von ihm als „EV-ready“ bezeichnet bzw. als „ideal für die neuesten Fahrzeuge, die auf den Markt kommen“. Er stehe für außergewöhnlichen Grip und Performance bei winterlichen Straßenverhältnissen, könne aber auch in Sachen Komfort überzeugen, heißt es. „Goodyear investiert weiter in einen seiner neuesten Winterreifen. Die Erweiterung der verfügbaren Größen ist ein Beweis für die Beliebtheit und Leistungsfähigkeit des Produkts. Die fortschrittlichen Technologien tragen zur Attraktivität dieses Reifens bei, der in der Branche bereits als einer der besten verfügbaren Winterreifen anerkannt ist“, sagt Sonia Leneveu, Director Marketing Consumer Europe bei Goodyear.