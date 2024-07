Atış ist jetzt EMEA-Leiter Strategie/Analyse/Marketing bei Continental Reifen

Zum 1. Juli hat Egemen Atış bei Continental die Leitung in Sachen Strategie, Analyse und Marketing im Reifenersatzgeschäft für die Region Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) übernommen. Damit verantwortet er dort nun die Bereiche Produktmanagement, Marketing Communications, Public Relations, E-Business, Business Analytics, Pricing sowie Strategie & Business Development. Atış wechselt von Seoul, wo er bis dato für das Unternehmen das koreanische Erstausrüstungsgeschäft verantwortete sowie die Kunden Hyundai und Kia betreute, nach Hannover in die Hauptverwaltung des Konzerns. Vor seiner Tätigkeit in Südkorea war er sechs Jahre als Head of Sales und Head of Commercial Operations Tires für Continental in der Türkei tätig. „Egemen Atış verfügt über wertvolle internationale Erfahrung und hat sich ein umfassendes Wissen über das Reifengeschäft in seinen verschiedenen Verantwortungsbereichen erworben“, sagt Ferdinand Hoyos, Leiter Reifenersatzgeschäft EMEA bei Continental. „Sein tiefes Verständnis der globalen Märkte wird uns helfen, unsere Strategien noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika abzustimmen und so unsere starke Position in EMEA zu festigen und weiter auszubauen“, ergänzt er.